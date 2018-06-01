В Германии из зоопарка убежали два тигра, два льва, ягуар и медведь

В Германии из зоопарка сбежали хищные животные. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что речь идет о зоопарке «Ейфель», который находится в городе Люнебах. Из него сбежали два тигра, два льва, ягуар и медведь. Поиском животных занимаются сотрудники полиции, ветеринары, а также пожарные службы.

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По данным издания, медведь был застрелен. Уточняется, что животные смогли покинуть территорию зоопарка, так как их загоны были повреждены. Местных жителей предупредили об опасности.

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