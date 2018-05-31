Бабченко рассказал об использовании свиной крови при инсценировке его «убийства»

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что при инсценировке его «убийства» была использована свиная кровь, сообщает Reuters.

Об этом он рассказал в ходе интервью западным СМИ.

По словам Бабченко, он также прибегнул к услугам визажиста.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что инсценировка убийства журналиста была необходима для того, чтобы обнаружить связь организатора убийства с заказчиками. По словам депутата Рады Антона Геращенко, Бабченко сам пошел на такой шаг.

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Сам Бабченко рассказал, что опасается новых покушений.

Новости об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день в СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.