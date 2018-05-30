Захарова об инсценировке убийства Бабченко: дальше будет круче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала новости о том, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил российского журналиста Аркадия Бабченко за участие в спецоперации с инсценировкой его убийства.

«Дальше будет круче. То, как будет в 2018, Россия говорила в 2013. Ей не верили. Запад и дальше может пребывать в сладкой дрёме об успехах украинской демократии. На мой взгляд, уже нужно просыпаться», — написала Захарова.

Она также заявила, что антироссийская истерика является «единственным, что позволяет управлять в условиях диктатуры национализма на Украине» и подчеркнула, что «такие мелочи, как мораль, права человека, гуманность, давно уже в Киеве не являются предметом обсуждения».