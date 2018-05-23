В Минздраве прокомментировали смерть пожаловавшейся Путину жительницы Апатитов

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В Минздраве прокомментировали смерть жительницы города Апатиты Дарьи Стариковой, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на недоступность лечения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что девушка боролась с болезнью в течение одного года. При этом врачи НИИ онкологии им. Герцена Минздрава России, который считается в стране ведущим по борьбе с онкологическими заболеваниями, использовали современные методы лечения и обращались за консультациями к зарубежным специалистам.

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«Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве выразили соболезнования родным и близким девушки.

Ранее сообщалось, что Старикову похоронят в родном городе.