Россиянам дали советы, как избежать финансовой ямы в январе

Чтобы неожиданные траты не ударили по бюджету в январе необходимо разумно распределить декабрьскую зарплату. Таким советом поделился с ТАСС финансовый аналитик Алексей Лоссан.

По словам эксперта, грамотное распределение денежных средств позволит избежать так называемой финансовой ямы. Лоссан рекомендовал 50% от зарплаты отложить на обязательные расходы и подарки, 30-40% отправить в долгосрочные сбережения, а остальное можно потратить на личные желания.

Эксперт также поделился советом, как сократить траты в январе. Он рекомендовал заранее составить список того, что необходимо купить, и не отходить от него, чтобы избежать импульсивных покупок.

До этого россиянам назвали три мифа о деньгах, которые мешают разбогатеть. По словам финансового директора Анны Барановой, люди, в частности, ошибочно думают, что чем больше они будут зарабатывать, тем больше будет денег. Однако эксперт напомнила, что с ростом доходов, как правило, растут и расходы.

Еще одно ошибочное суждение: «Я слишком молод/стар для финансовой грамотности». Эксперт подчеркнула, что за подобными отговорками чаще всего скрывается уверенность в том, что это очень сложные процессы, а также страх или нежелание в них разбираться. Финансист обратила внимание, что финансовая грамотность — это увлекательный процесс, который может серьезно улучшить жизнь.

Кроме того, многие неправильно полагают, что если на всем экономить, то можно быстрее разбогатеть. Этот миф опасен тем, что постоянная экономия и жизнь в условиях ограничений могут негативно сказаться на мотивации и желании зарабатывать.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.