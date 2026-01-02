Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Россиянам дали советы, как избежать финансовой ямы в январе

Лоссан: избежать финансовой ямы в январе позволит запас 30‑40% от зарплаты
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чтобы неожиданные траты не ударили по бюджету в январе необходимо разумно распределить декабрьскую зарплату. Таким советом поделился с ТАСС финансовый аналитик Алексей Лоссан.

По словам эксперта, грамотное распределение денежных средств позволит избежать так называемой финансовой ямы. Лоссан рекомендовал 50% от зарплаты отложить на обязательные расходы и подарки, 30-40% отправить в долгосрочные сбережения, а остальное можно потратить на личные желания.

Эксперт также поделился советом, как сократить траты в январе. Он рекомендовал заранее составить список того, что необходимо купить, и не отходить от него, чтобы избежать импульсивных покупок.

До этого россиянам назвали три мифа о деньгах, которые мешают разбогатеть. По словам финансового директора Анны Барановой, люди, в частности, ошибочно думают, что чем больше они будут зарабатывать, тем больше будет денег. Однако эксперт напомнила, что с ростом доходов, как правило, растут и расходы.

Еще одно ошибочное суждение: «Я слишком молод/стар для финансовой грамотности». Эксперт подчеркнула, что за подобными отговорками чаще всего скрывается уверенность в том, что это очень сложные процессы, а также страх или нежелание в них разбираться. Финансист обратила внимание, что финансовая грамотность — это увлекательный процесс, который может серьезно улучшить жизнь.

Кроме того, многие неправильно полагают, что если на всем экономить, то можно быстрее разбогатеть. Этот миф опасен тем, что постоянная экономия и жизнь в условиях ограничений могут негативно сказаться на мотивации и желании зарабатывать.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548407_rnd_0",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+