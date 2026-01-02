Размер шрифта
Опознаны еще двое погибших при ударе ВСУ в Хорлах Херсонской области

Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости

Установлены личности еще двух погибших при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации региона.

«К 13.00 мск 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», — говорится в публикации.

Уточняется, что опознаны две женщины. Накануне власти опубликовали список погибших, состоявший из семи человек.

Утром 1 января Владимир Сальдо сообщил, что в поселке Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу. Не выжили 24 человека, десятки человек пострадали. По информации главы региона, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало невозможной эвакуацию.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Ранее глава Херсонской области назвал предполагаемых исполнителей теракта в Хорлах.

