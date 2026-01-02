Размер шрифта
Экс-капитан «Спартака» Джикия хочет вернуться в клуб

Агент Кузьмичев заявил, что Джикия рассматривает возвращение в «Спартак»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который сейчас играет в турецком «Антальяспоре», хотел бы вернуться в состав красно-белых. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил его агент Владимир Кузьмичев.

«Он помнит этот путь, помнит поддержку болельщиков. Если в один прекрасный день возникнет реальная возможность вернуться — не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, — он обязательно воспользуется ею. Это не просто мечта. Это осознанное желание завершить путь там, где он стал собой», — отметил он.

Джикия покинул красно-белых на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». По мнению экспертов, несмотря на возраст (32 года), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России.

Ранее Денис Глушаков назвал себя самым дорогим россиянином в истории «Спартака».
 
