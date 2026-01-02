Размер шрифта
Украинский боец рассказал, как ВСУ убили его товарища при сдаче в плен

Украинский пленный рассказал, как операторы БПЛА ВСУ убили его боевого товарища
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнопленный Владимир Литкин рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в российский плен. Об этом он сообщил на видео Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Литкин сдался в плен военным группировки войск «Центр» под Красноармейском. По его словам, российские бойцы сразу предложили сдаться в плен, подняв руки и сдав оружие.

«Уже когда взяли нас в плен, [вели] со связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника», — сообщил Литкин.

Он отметил, что не видит смысла возвращаться на Украину, так как власти страны отправляют своих граждан на верную смерть. Пленный подчеркнул, что хочет еще пожить.

До этого украинский пленный Юрий Коновалов заявил, что дезертировал из ВСУ и два года скрывался от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Он смог покинуть линию боевого соприкосновения под предлогом поездки домой. Военный признался, что на фронт он так и не вернулся. Чтобы сотрудники ТЦК не поймали его на улице, Коновалов два года почти не выходил на улицу. Однако в итоге его все равно задержали во дворе у собственного гаража. Позже мужчина попал в российский плен.

Ранее украинский пленный обратился к Зеленскому.

