Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери, пытаясь удержаться в населенных пунктах Донецкой народной республики. Об этом рассказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

По его словам, российские войска продолжают методичное выдавливание ВСУ с ключевых рубежей, планомерно закрепляются на достигнутых позициях.

Сенатор уточнил, что, по официальным данным Минобороны РФ, в течение прошлого года освобождено и взято под полный контроль более 4,7 тыс. кв. км территории Донбасса и Новороссии, в том числе в ДНР освобождено более 3,3 тыс. кв. км.

До этого телеканал CNN сообщил, что положение ВСУ на фронте ухудшается, украинским военным приходится отступать на отдельных участках. Такие выводы телеканал делает из ситуации под Гуляйполем в Запорожской области. Украинский офицер сообщил изданию, что бои носят интенсивный характер, а российская армия действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Ранее сообщалось, что российские военные за год освободили свыше 300 населенных пунктов.