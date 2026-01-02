В Пензе пьяный муж угрожал жене ножом

В Пензе женщина отбилась от пьяного мужа, угрожавшего ей ножом

Полиция Пензы задержала 64-летнего пенсионера, который угрожал жене ножом, приставив лезвие к спине женщины. Об этом сообщает УМВД области.

50-летняя жительница Пензы распивала спиртные напитки вместе с 64-летним мужем. В ходе застолья пара поссорилась, пьяный мужчина схватил нож, приставил лезвие к спине супруги и угрожал расправой.

Женщине удалось вырваться и убежать из квартиры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания.

До этого жительница Краснодара пыталась выселить арендатора из квартиры, угрожая ножом и выбросила из окна кошку девушки. Испуганная квартирантка вызвала полицию и уже выселилась из квартиры. Она требует, чтобы ей вернули задаток, который был внесен при заселении.

Ранее пьяный мужчина ворвался в пункт выдачи заказов и напал на сотрудника с ножом.