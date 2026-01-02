Роскачество назвало самые проблемные товары 2025 года

Роскачество: сыр в пицце и спортпитание стали проблемными товарами в 2025 году

Роскачество: самыми проблемными товарами в 2025 году стали сыр и спортивное питание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

По его словам, массовые нарушения в 2025 году были выявлены в категории товаров, связанных с сыром, в частности в образцах сыра в пицце и сыра с плесенью.

Протасов уточнил, что в 45% образцах сыра в пицце обнаружили неуказанные растительные жиры, нарушения также найдены в 95% проверенных образцах сыра с плесенью, а в 35% образцах этой категории товаров нашли бактерии группы кишечной палочки. Руководитель Роскачества отметил, что для сыра с плесенью фальсификация нехарактерна, однако часто возникают вопросы к производству и соблюдению технологий.

В категории же спортивного питания нарушения были выявлены в 94% товаров, речь идет о порошковом протеине. Как сообщил Протасов, это связано с недостоверной маркировкой состава продукта. Не весь протеин можно было назвать полноценным источником белка: его содержание в ряде продуктов было на уровне 11%.

Протасов подчеркнул, что в активно растущей отрасли, связанной с потреблением спортивного питания, необходим жесткий контроль.

