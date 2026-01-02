Размер шрифта
В Театре на Юго-западе решили не поднимать цены на «Щелкунчика»

В Театре на Юго-западе оставили низкие цены на «Щелкунчика»
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Директор Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов в беседе с aif.ru заверил, что не будет поднимать цены на «Щелкунчика».

«Детский репертуар, как мне кажется, особенно важен для любого театра. Говорят, что дети — самые взыскательные зрители, и если уж им интересно, что происходит на сцене, если они активно реагируют на происходящее — значит, это хороший показатель для спектакля. В эти праздники центральной постановкой театра станет любимая для многих рождественская сказка «Щелкунчик». В нашей версии она называется «Щелкунчик VS Мышиный король», — поделился директор.

По словам руководителя, в театре посчитали важным сделать представление для детей доступным. По его словам, наследники участников СВО могут посетить спектакль бесплатно.

Издание РИА Новости сообщало, что что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет показан 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. 4 декабря максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила 400 тыс. рублей. Их продали на аукционе на дневной и вечерний спектакли 26 декабря.

