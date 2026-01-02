В подконтрольном Киеву Херсоне возможны перебои с теплом

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден один из объектов теплогенерации. Об этом сообщил глава подчиняющейся Украине областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе возможны перебои с теплоснабжением. Уточняется, что в ночь на 2 января в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

По данным Минобороны России, с 27 декабря по 2 января российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военной промышленности Украины, а также энергетическим объектам, транспортной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение цехам сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, складам боеприпасов и горючего. Российские войска также уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что удары российских сил стали ответом на атаки Киева вглубь российской территории.

Ранее в Одессе жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества.