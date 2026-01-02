Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В подконтрольном Киеву Херсоне возможны перебои с теплом

Прокудин: в подконтрольном Киеву Херсоне поврежден теплогенератор
ThomsonD/Shutterstock/FOTODOM

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден один из объектов теплогенерации. Об этом сообщил глава подчиняющейся Украине областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе возможны перебои с теплоснабжением. Уточняется, что в ночь на 2 января в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

По данным Минобороны России, с 27 декабря по 2 января российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военной промышленности Украины, а также энергетическим объектам, транспортной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение цехам сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, складам боеприпасов и горючего. Российские войска также уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что удары российских сил стали ответом на атаки Киева вглубь российской территории.

Ранее в Одессе жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548389_rnd_8",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+