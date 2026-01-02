Россиянам рассказали, почему алкоголь нельзя пить зимой на улице

Если пить алкоголь зимой на улице, риск переохлаждения повышается в несколько раз, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Горячие напитки перед выходом на улицу поддерживают гидратацию и энергетический запас, стимулируют термогенез. Взять с собой термос с теплым напитком и легкий перекус, например орехи, шоколад или банан, полезно для поддержания энергии. Алкоголь категорически противопоказан, так как он создает иллюзию тепла за счет расширения сосудов, но ускоряет потерю тепла и повышает риск гипотермии. Даже в холоде организм теряет влагу через дыхание, поэтому пить теплое (не горячее) каждые 45–60 минут важно для поддержания нормальной терморегуляции», – объяснила доктор.

Переохлаждение, или гипотермия, представляет собой опасное состояние, при котором температура тела падает ниже 35 °C. Оно развивается не только при экстремальных морозах, но и при длительном пребывании на холоде при ветре, влажности или недостаточной защите тела.

«Ранние признаки легкой гипотермии включают непроизвольное дрожание, которое является первичным компенсаторным механизмом, прекращение дрожи — тревожный сигнал перехода к тяжелой стадии. Другими симптомами являются потеря координации, неуклюжесть, трудности с застегиванием одежды, падения, спутанность сознания, апатия, замедленная речь и ощущение оцепенения, покраснение или побледнение кожи, особенно на лице, ушах и пальцах, онемение конечностей, учащенное дыхание, которое затем замедляется», – заметила доктор.

