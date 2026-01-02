Экс-премьер Кинах: на Украине стало на 700 тысяч больше инвалидов

За время конфликта число инвалидов на Украине выросло на 700 тысяч человек — с 2,7 до 3,4 млн. Об этом каналу Новини.LIVE заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах.

По его словам, коэффициент смертности к рождаемости приблизился к 3:1. Так, за первую половину 2025 года на около 100 тысяч новорожденных умерло 249 тысяч человек.

Кроме того, из-за разрушений энергетической, транспортной, социальной и промышленной инфраструктуры Украина понесла ущерб, сумма которого приближается к триллиону долларов, отметил Кинах.

Бывший премьер-министр отметил, что сейчас Украине надо завершить горячую фазу конфликта «на сбалансированных условиях» и начать восстановление государства, чтобы обеспечить возвращение в страну людей и стабилизацию Украины.

В сентябре 2025 года украинские СМИ заявил о том, что численность населения Украины опустилась ниже 29 млн человек.

Также в конце 2025 года Bloomberg писал, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить тяжелый финансовый кризис, а дефицит бюджета в стране достигнет 18,5% от ВВП. Также Associated Press писал, что Украина находится на грани банкротства, и в 2026 и 2027 годах ей потребуется €137 миллиардов.

