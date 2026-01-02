Музыкальный эксперт назвал артистов, которые зададут тренды в 2026 году

Шеф-редактор Савельев: TERELYA и Джон Гарик зададут тренды в 2026 году

Современные артисты все смелее экспериментируют с формой, жанрами и звучанием. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-редактор «КИОН Музыки» Денис Савельев.

Эксперт объяснил, что аудитория начинает чаще слушать музыкальных исполнителей, которые не боятся проявлять в творчестве «сложные эмоции и креативные решения». Он отметил, что такие звезды «модернизируют сферу». Также Савельев назвал главных артистов, которые зададут тренды в 2026 году.

«Джон Гарик — новое дыхание русского рэпа: самобытные панчи, тексты, в которые хочется погрузиться, уверенный флоу и смелый продакшн со знакомыми широкой публики сэмплами наверняка помогут исполнителю обрести в новом году всеобщую популярность», — поделился шеф-редактор.

КИОН Музыка

Среди интересных проектов-новичков эксперт выделил «хип-хоп фрешмена» пазнякс, рэпершу Размаху, дрим-поп-группу Dog Wave, неофолк коллектив Hodila Izba, ретро-рокеров «Диктофон», исполнительницу ГЛУМ, дуэт XRUSTALIC. По мнению Савельева, некоторые «старички» сцены, например, Thomas Mraz и LIZER также активно следуют трендам.

«Громко звучат и другие женские голоса. TERELYA — один из самых заметных примеров возвращения интеллигентного женского поп-рока в духе нулевых. Ироничные, наблюдательные тексты сочетаются с современными аранжировками, которые звучат свежо и актуально. В 2026-м артистка может стать важным мостом между ностальгией

