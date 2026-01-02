Бывшему президенту Южной Кореи продлили арест

В Южной Корее суд продлил срок заключения под стражей бывшему главе государства Юн Сок Ёль еще на полгода. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, экс-президенту было предъявлено еще несколько обвинений, включая пособничество вражескому государству, связанное с введением военного положения в 2024 году.

Судья сослался на опасения по поводу того, что он уничтожил доказательства, уточнило агентство.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее суд в Южной Корее выдал ордер на арест жены экс-президента.