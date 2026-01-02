Размер шрифта
Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

Roman Baluk/Reuters

Смертность на Украине втрое превышает рождаемость. Данные статистики озвучил в эфире телеканала «Новости.LIVE» президент союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер-министр страны Анатолий Кинах.

«Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1», — сказал он.

По информации, подтвержденной Минюстом Украины, в первую половину 2025 года в стране родились около 100 тысяч детей, также зафиксировано около 249 тысяч смертей.

Кроме того, отметил экс-министр, число людей с инвалидностью на Украине с 2022 года выросло с 2,7 млн до 3,4 млн. При этом с февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 млн граждан.

В прошлом году украинский Минюст сообщал, что на Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире.

В июле украинское агентство УНИАН, ссылаясь на данные министерства социальной политики Украины, сообщило о значительном сокращении численности трудоспособного населения в стране.

Ранее на Украине молодежи разрешили уезжать за границу.

