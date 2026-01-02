Размер шрифта
Дженнифер Лопес высмеяла слова о том, что она «всегда голая»

Певица Дженнифер Лопес заявила, что имеет право носить откровенные наряды
jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и певица Дженнифер Лопес ответила хейтерам на критику того, что она «всегда голая» на сцене. Ее цитирует New York Post.

«Почему она всегда так делает? Почему она улыбается, когда фотографируется? Почему она всегда так одевается? Почему она не одевается в соответствии со своим возрастом? Отвечаю — если бы у тебя была такая задница, ты бы тоже был голым!» — заявила звезда.

Лопес поделилась, что находит забавными комментарии о ее стиле в одежде и манерах.

Певица была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

