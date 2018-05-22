МЧС в Приморье экстренно предупредило о штормовом ветре и ливне

В МЧС России по Приморскому краю предупредили жителей региона об ожидаемом ливне и штормовом ветре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, неблагоприятные погодные условия связаны с влиянием активных фронтальных разделов. Отмечается, что ночью и днем 23 мая в регионе ожидают дождь.

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«Ночью 23 мая в западных, юго-западных районах Приморья ожидается дождь, местами сильный, с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, при ветре южных направлений 15-20 м/с, порывами до 24 м/с», — отмечается в сообщении.

В МЧС также порекомендовали жителям не совершать дальние поездки и временно не выезжать за границы населенных пунктов.

Ранее москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении.