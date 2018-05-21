На вокзалах Москвы появятся места для селфи

На девяти вокзалах Москвы места для «идеальных» селфи отметят наклейками с надписью «Фотографировать разрешено». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

«Лучшие места для фотографий и селфи на всех девяти вокзалах столицы отметят с помощью 180 стикеров диаметром около десяти сантиметров. Узнать их просто — это небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешено», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, наклейки можно найти в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях.

Ранее сообщалось, что в России разработают приложение для «космических селфи».