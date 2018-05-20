В центре Москвы произошел хлопок болотного газа

Тротуарное покрытие повреждено в результате подземного хлопка болотного газа в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тротуарное покрытие повреждено возле дома 13/14 в 1-м Колобовском переулке, предварительно, в результате подземного хлопка болотного газа», — сказал источник.

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По его словам, пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет. На место происшествия уже прибыли аварийные бригады «Мосгаза» и коммунальных служб.

В начале мая в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.

Из-за хлопка на балконе пятого этажа выбило стекла. В результате произошедшего никто не пострадал.