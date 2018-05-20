Пожарные спасли два десятка человек при тушении пожара в квартире в Москве

Пожарные спасли 23 человека при тушении возгорания в квартире в столичном районе Отрадное, сообщили представители Главного управления МЧС по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 40, где на площади 35 кв. м происходил пожар в одной из квартир. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 23 человека. К сожалению, есть пострадавший», — сообщили в МЧС.

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В ведомстве также сообщили, что усилиями пожарных возгорание к настоящему моменту ликвидировано.

Ранее в апреле в МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире.