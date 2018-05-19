В Узбекистане ученикам нарисовали «двойки» на лбах

Учителя одной из школ города Бекабад в Узбекистане в наказание за плохую успеваемость нарисовали школьникам «двойки» у них на лбах, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы прокуратуры, прокуратура Бекабада провела доследственную проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий учеников одной из местных школ с «двойками», нарисованными на их лбах.

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«Следствие выяснило, что 3 мая 2018 года учительница начальных классов нарисовала двойки на лбах четырех ребят из первого класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллега учительницы на следующий день вновь нарисовала двойки на лбах детей, сфотографировала их и выложила снимки в соцсети.

По итогам проверки были уволены преподаватели, наказавшие детей таким образом, директор школы и пять его заместителей также лишились должностей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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