Полиция рассказала подробности стрельбы в школе в Джорджии

Стрельба произошла на парковке рядом со старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Об этом сообщает WSB-TV со ссылкой на представителя полиции округа.

По данным полиции, инцидент произошел из-за «спора».

Как отмечается, в результате происшествия пострадали три женщины, одна из них скончалась в больнице.

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При этом информации о состоянии двух пострадавших, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в Джорджии погиб один человек.

19 мая в старшей школе Маунт-Зайон в штате Джорджия произошла стрельба.