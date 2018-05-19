Полиция рассказала подробности стрельбы в школе в Джорджии
Стрельба произошла на парковке рядом со старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Об этом сообщает WSB-TV со ссылкой на представителя полиции округа.
По данным полиции, инцидент произошел из-за «спора».
Как отмечается, в результате происшествия пострадали три женщины, одна из них скончалась в больнице.
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При этом информации о состоянии двух пострадавших, на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в Джорджии погиб один человек.
19 мая в старшей школе Маунт-Зайон в штате Джорджия произошла стрельба.