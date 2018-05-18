Российское посольство в Великобритании пожелало Скрипалю выздоровления

Посольство России в Великобритании радо успешному лечению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и желает ему выздоровления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

«Мы удовлетворены тем, что лечение Скрипаля было успешным и привело к его выписке из больницы. Желаем ему полного выздоровления», — сказал пресс-секретарь.

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В то же время он отметил, что российская сторона получает информацию о состоянии Скрипаля не от британских властей, а из СМИ.

Также, по словам представителя посольства, Москву не устраивает, что власти Великобритании продолжают уходить от общения с посольством по вопросам, касающимся состояния Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее сообщалось, что британский МИД назвал отравление Скрипалей покушением на убийство.