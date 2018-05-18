В школе в Техасе после стрельбы нашли бомбы

Полиция обнаружила подозрительные предметы в школе в Техасе, где в результате стрельбы погибли восемь студентов, сообщает Associated Press.

По данным агентства, специалисты идентифицировали находки как «возможные взрывные устройства».

Также сообщается, что после инцидента не менее 12 студентов были госпитализированы.

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18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. В результате атаки погибли восемь человек.