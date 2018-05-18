В результате стрельбы в школе в Техасе погибли 8 человек

В результате стрельбы в школе в Техасе погибли восемь студентов, сообщает CBS.

Также сообщается, что нападавший был задержан полицией.

18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку.

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Информация о числе пострадавших уточняется.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее в США произошла стрельба в гольф-клубе, который принадлежит американскому президенту Дональду Трампу. По данным СBS, во время перестрелки неизвестный мужчина был ранен, а затем взят под стражу полицией.