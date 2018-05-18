МЧС предупредило жителей Подмосковья о ночной грозе и сильном ветре

В ночь на 18 мая в Московской области ожидаются грозы, дождь и сильный ветер, передает агентство «Москва» предупреждение управления МЧС по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на западе Московской области до первой половины ночи 18 мая сохранится гроза с дождем, при грозе местами усиление ветра порывами 12-17 м/с», — заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призвали жителей Подмосковья не приближаться к раскачивающимся вывескам и сохранять дистанцию от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. В ведомстве посоветовали ставить автомобиль в гараж или парковать транспортное средство вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее москвичей предупредили, что в пятницу, 18 мая, в столице сохранится высокая вероятность гроз и сильного ветра.