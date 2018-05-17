Руководителя аппарата гордумы Челябинска арестовали за взятку

В Челябинске суд арестовал на 2 месяца руководителя аппарата гордумы Юрия Чанова, подозреваемого следствием в получении взятки, передает РИА «Новости».

«Тракторозаводский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чанова на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Чанов получил взятку в размере 300 тысяч рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании проведения фестиваля.

Как отмечается, Следственным комитетом России по региону в отношении Чанова возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

При этом подозреваемый и его адвокат просили о мере пресечения в виде домашнего ареста или подписке о невыезде.