У британских следователей появились вопросы к Скрипалю

В Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией, передает Sky News.

Как отмечается, следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери и посещения зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что Скрипаль встречался с представителями эстонских спецслужб. Кроме того, он совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.