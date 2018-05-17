В Москве в четверг ожидается до +27°С

В Москве в четверг, 17 мая, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 12-17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выпало примерно 20% месячной нормы осадков, около 10 мм.

«Это около 20% месячной нормы осадков, которая в Москве в мае составляет 51 миллиметр», — отметил представитель метеобюро.

По рекомендации МЧС, во время грозы не следует находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.