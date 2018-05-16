В Удмуртии выросла площадь пожара в военной части со взрывающимися снарядами

По словам источника в экстренных службах Удмуртской Республики, площадь пожара, возникшего из-за сухой травы на территории бывшего военного арсенала, который расположен в поселке Пугачево, увеличилась до 300 гектаров, передает РИА «Новости».

«По уточненным данным, площадь пожара составляет порядка 300 гектаров», — сказал источник.

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В 2011 году в военном арсенале в Пугачево произошел крупный пожар, который спровоцировал детонацию боевых снарядов. В ходе тушения огня погиб один военнослужащий, около 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура проводит проверку по факту детонации снарядов в Удмуртии.