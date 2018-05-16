Прокуратура проводит проверку по факту детонации снарядов в Удмуртии

Удмуртская прокуратура приступила к проверке по факту пожара в селе Пугачево, где произошла детонация боеприпасов на территории бывшего военного арсенала, передает РИА «Новости».

»Прокуратура Удмуртской Республики инициировала проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности и защищенности граждан. На место происшествия выехал прокурор Малопургинского района для координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов», — сообщили представители прокуратуры.

Реклама

Отмечается также, что руководство прокуратуры республики поставило ход и результаты проверки на контроль.

Ранее сообщалось, что из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий.