Прокуратура проводит проверку по факту детонации снарядов в Удмуртии
Удмуртская прокуратура приступила к проверке по факту пожара в селе Пугачево, где произошла детонация боеприпасов на территории бывшего военного арсенала, передает РИА «Новости».
»Прокуратура Удмуртской Республики инициировала проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности и защищенности граждан. На место происшествия выехал прокурор Малопургинского района для координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов», — сообщили представители прокуратуры.
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Отмечается также, что руководство прокуратуры республики поставило ход и результаты проверки на контроль.
Ранее сообщалось, что из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий.