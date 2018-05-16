В Московском зоопарке разбудили летучих мышей после зимовки в холодильниках

Сотрудники Московского зоопарка разбудили перезимовавших в холодильниках летучих мышей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«На этой неделе сотрудники Московского зоопарка разбудили последних из 50 летучих мышей, зимовавших в специальном помещении Центра зимней передержки рукокрылых Москвы. После того, как летучую мышь будят, ее переводят в так называемый разлетник, где она может размяться после долгой зимы и восстановить навыки полета. Затем поздним вечером или в ночное время, максимально комфортное для рукокрылых, их выпускают на волю», — говорится в сообщении.

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В зоопарке рассказали, что летучим мышам, живущим в Москве и Подмосковье, достаточно проблематично найти место для зимовки, они нередко залетают в жилые помещения и подвергают себя опасности.

«Для того, чтобы помочь мышам пережить зиму, год назад в Московском зоопарке и был создан Центр зимней передержки рукокрылых Москвы. Мы прощаемся с летучими мышами и надеемся, что они вернутся к полноценной жизни в природе», — добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился детеныш японского макака.