В Иркутской области потушили два лесных пожара на площади 143 гектара. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 гектара, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в тушении пожара принимали участие 29 человек и 10 единиц наземной техники.

Ранее сообщалось, что специалисты зафиксировали около 20 пожаров на территории Подмосковья.

7 мая стало известно, что в России за сутки потушили 145 лесных пожаров‍.

Как отмечалось, возгорания были ликвидированы на площади почти 25,5 тысячи гектаров.