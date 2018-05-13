В Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности

В Московской области и Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности на 14 мая. Об этом свидетельствует прогностическая карта, которая размещена на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, предупреждение связано с высокой опасностью возникновения пожаров в регионе.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно размещенным данным, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской Рязанской, Владимирской. Тверской, Ивановской и Ярославской областях. Кроме того, в Воронежской и Курской областях будет действовать оранжевый погодный уровень из-за высокой пожароопасности.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров.