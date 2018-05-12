На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт

Специалисты воссоздали на полигоне теракт, который якобы планировали совершить в Верховной раде депутат Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире Радио НВ.

«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — сказал Матиос.

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По его словам, был воссоздан обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.

«Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — заключил он.

Ранее Матиос рассказал, как нащупал гранату у Савченко в сумке.