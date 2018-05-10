Москвичи не смогут попасть на центральную аллею ВДНХ до 1 июня

В связи с проведением работ по реконструкции вход на центральную аллею ВДНХ ограничили до 1 июня. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что из-за ремонта будет ограничен доступ от арки главного входа до площади Промышленности.

«Попасть на ВДНХ можно будет через контрольно-пропускные пункты «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда, «Хованский» (в районе улицы Хованской), «Лихоборский» (в районе Лихоборского проезда), «Совхозный» (в районе Совхозного проезда) и с улицы Сергея Эйзенштейна», — говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за ремонтных работ временно закроются некоторые павильоны выставки.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили об открытии части платформы станции метро «Багратионовская» для поездов из центра.