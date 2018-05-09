В Москве в среду ожидается до +18°С
В Москве в среду, 9 мая, ожидается до +18°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c. Давление 751 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о долгосрочном прогнозе на лето.
«Нас ждет летний сезон, который будет чуть теплее, чем положено по норме для средней полосы, поэтому периоды жаркой погоды будут сменяться кратковременными похолоданиями. И никто нас не страхует от ураганов, шквалов ветра, града, ливней и сильных гроз — они однозначно будут», — заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал о вероятности в 62-65%, что в летний сезон на столицу обрушатся ураганы.