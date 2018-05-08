Поклонская оценила свое «скучающее» фото с инаугурации Путина

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на свое фото с инаугурации президента России Владимира Путина, которое стало мемом в сети. Об этом сообщает RT.

«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш «оппозиционный джентльмен» Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлевской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств», — сказала Поклонская.

«Газета.Ru» подготовила собственную фотошоп-фотогалерею из тех прекрасных мест и ситуаций, где фото депутата смотрелось бы органично и драматично.