На Украине двое военных потеряли сознание у школы, где отравились дети

Двое военных потеряли сознание около школы в городе Черкассы, где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Кроме учеников Черкасской школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных с автобата, расположенного рядом», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, военным стало плохо и они потеряли сознание.

По данным агентства, в настоящее время проверяется воинская часть.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление детей, во время линейки в одной из школ 17 учеников потеряли сознание.

При этом предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом.