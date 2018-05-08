На Украине двое военных потеряли сознание у школы, где отравились дети
Двое военных потеряли сознание около школы в городе Черкассы, где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Кроме учеников Черкасской школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных с автобата, расположенного рядом», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, военным стало плохо и они потеряли сознание.
По данным агентства, в настоящее время проверяется воинская часть.
Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление детей, во время линейки в одной из школ 17 учеников потеряли сознание.
При этом предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом.