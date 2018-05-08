На Украине ученики массово упали в обморок во время линейки

В Черкассах произошло массовое отравление детей, во время линейки в одной из школ 17 детей потеряли сознание, сообщает РИА «Новости».

Дети стали жаловаться на тошноту и головокружение. Предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, число госпитализированных с отравлением детей возросло до 51.

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11 пострадавших находятся в реанимации. Также Супрун сообщила, что вместе с премьером Владимиром Гройсманом вылетает в Черкассы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ранее сообщалось, что двадцать человек госпитализировали с отравлением после свадьбы в Одесской области.