NBC: Обама и Буш могут произнести речи на похоронах Маккейна

Бывшие президенты Соединенных Штатов Джордж Буш и Барак Обама могут произнести речи на будущих похоронах сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

По данным телеканала, поминальная служба может пройти в Вашингтонском кафедральном соборе.

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отсутствует в списке гостей похоронной церемонии. Предполагается, что решение родственников связано со сложными отношениями Трампа и Маккейна — последний неоднократно критиковал политику нынешнего президента Соединенных Штатов.

Также ранее Маккейн заявил, что не знает, сколько проживет с опухолью мозга.