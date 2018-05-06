В Москве в воскресенье ожидается до +19°С

В Москве в воскресенье, 6 мая, ожидается до +19°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +17 до +19°С.

Днем облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер южной четверти, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе 6 мая.

В ведомстве добавили, что если гроза началась во время поездки на автомобиле, необходимо постараться припарковаться, так как вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

Как отмечалось, ожидается усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с.