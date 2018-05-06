МЧС сообщило о ликвидации пожара в Ноябрьске
Пожар в торговом центре в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) ликвидирован. Об этом сообщается на сайте МЧС России.
«В 01:53 6 мая (23:53 5 мая мск) пожар ликвидирован на площади ориентировочно 2,2 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что на месте возгорания работал 51 человек и 17 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске произошел крупный пожар в ТЦ.
Как отмечалось, на момент возгорания в торговом центре не было посетителей. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Также стало известно, что в ходе прокурорской проверки ТЦ Новосибирской области на соблюдение норм пожарной безопасности нарушения не были выявлены только в четырех центрах из 161.