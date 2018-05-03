В Петербурге найден мертвым известный видеоблогер

В Санкт-Петербурге найден мертвым 23-летний видеоблогер Павел Макушин, зарабатывавший на криптовалютных биржах, сообщает «Фонтанка.Ру».

По данным издания, Макушин был найден мертвым в своей квартире на Проспекте Солидарности без внешних признаков насильственной смерти.

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«Проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела молодого человека на проспекте Солидарности», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Макушин был известен под псевдонимом Павел Няшин. Он вел видеоблог, посвященный игре на криптовалютных биржах, называл себя трейдером, инвестором, предпринимателем и акционером в сфере блокчейна. В январе 2018 года Макушин подвергся нападению: неизвестные в масках Деда Мороза избили его и отобрали 20 млн руб. и $70 тыс, часть денег принадлежала его клиентам.