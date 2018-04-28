В Новосибирской области не нашли нарушений только в четырех ТЦ из 161

В ходе прокурорской проверки на соблюдение мер пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирской области было выявлено 1710 нарушений, заявил глава отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Георгий Феофанов. По его словам, только четыре объекта соответствовали требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

«Всего мы определили для первоочередной проверки 161 объект с массовым пребыванием людей. Из них по 24 проверено соблюдение градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявлено 1710 нарушений законодательства… возбуждено 250 дел об административных правонарушениях. В суды направлено пять заявлений, в которых инициируется запрет деятельности в связи с нарушениями. Не выявлено нарушений лишь на четырех объектах», — сказал Феофанов.

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В числе основных нарушений, которые были выявлены в ходе проверки, он назвал захламление путей эвакуации, невозможность открыть эвакуационные выходы без ключа или вообще отсутствие таких выходов, а также изменение планировок без документального оформления.

Ранее сообщалось, что руководитель пожарного звена Сергей Генин, которого обвинили в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, написал в СИЗО письмо с благодарностью за поддержку.