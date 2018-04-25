Капитана «Норда» положили в больницу на Украине

Капитана задержанного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко поместили в больницу в Днепропетровске, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербина.

«Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом», — сказал адвокат.

Реклама

По его словам, это самый большой подарок для капитана в день его рождения, учитывая состояние его здоровья и ситуацию.

Ранее Горбенко рассказал подробности задержания «Норда» на Украине.

Также стало известно, что двум морякам с судна «Норд» удалось улететь в Белоруссию.