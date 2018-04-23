Киев заявил о задержании «доверенного лица» Путина на выборах

Генеральный прокурор Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Луценко заявил, что на границе с Крымом задержано неназванное доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Сегодня на пункте въезда «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены... задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», являясь доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Путина В.В., незаконно организовала и проводила... сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года», — написал Луценко.

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Генпрокурор посчитал, что действия неназванного доверенного лица нанесли ущерб государственному суверенитету Украины.

В 2017 году СБУ заявила о выдворении из страны «доверенного лица» Кадырова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.